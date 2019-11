VIDEOS: Con fotos que evidencia ‘golpiza’ entre ambos, Jonathan Fierro habló de Laura Ojeda

Uno de los ganadores de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ Jonathan Fierro respondió a las declaraciones que dio su exnovia, Laura Ojeda por supuesto maltrato físico y psicológico.

Según él, las cosas habían terminado de buena manera tranquila por WhatsApp y parecía que el tema había quedado cerrado, pero el pasado 31 de octubre cuando él estaba en el gimnasio la modelo lo llamó a decirle groserías. Asimismo, mostró un video con el que afirmó que Laura Ojeda lo maltrató.

Es de recordar que hace pocos días, Laura Ojeda había hablado con el programa ‘Lo sé Todo’ en el que contó que fue golpeada por Jonathan Fierro y que ya lo había denunciado.

Luego de que se conociera la versión de Fierro ella dijo que: “él acepta que hubo una riña, pero no que me dio puños y para eso está encargada Medicina Legal”, manifestó Ojeda a través de un video que publicó hace pocas horas en su cuenta de Instagram. Incluso dijo que no se iba a referir más del tema.