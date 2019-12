VIDEO: Así lucía Manuela Gómez antes de someterse a la operación en sus glúteos

Por medio de un Live en su cuenta de Instagram la Dj y empresaria Manuela Gómez, quien se dio a conocer luego de estar en un reality nacional, contó que viajaría a Bogotá para hacerse una cirugía muy importante en sus glúteos: “por mi salud, por estética, por todo me las quiero quitar”, así manifestó.

“Es una nalga que yo no quiero entonces me la voy a quitar. La verdad no sé que tengo en la nalga de pronto pueden ser biopolimeros, apenas me van a hacer los exámenes a ver qué es”, contó la Dj.

Al parecer, por mucho tiempo Manuela se había sentido acomplejada por sus nalgas, además, se lo debía hacer por temas de salud. Así lució minutos antes de la cirugía de la cual estaba muy asustada.