VIDEOS: Ante la mirada de cientos de fanáticos cantante de vallenato se quedó sin voz y ‘se sentó’ a llorar

El cantante de vallenato, ‘Mono’ Zabaleta, al parecer venía presentado malestar que se le agudizo en pleno concierto en Santa Marta, durante una presentación en las Fiestas del Mar, mientras interpretaba la canción ‘Amarte más no pude’.

Ante la impotencia, el cantante de música vallenata comenzó a llorar ante la mirada de cientos de fanáticos. Fue un corista quien tuvo que terminar la canción que el’ Mono’ estaba interpretando, los asistentes a pesar de lo sucedido lo despidieron con aplausos.

Así lo expresó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, “todo comenzó bien como pueden ver quiero compartirles el resumen, yo me subí a la tarima sin tomar trago estaba dormido en mi carro esperando mi turno que impotencia Santa Marta. Mil disculpas somos humanos todo lo puedo en Cristo que me fortalece volveré más fuerte, ahora toca cuidarme mirar hacia al frente como siempre lo he hecho”, fueron la palabra de Zabaleta.

Hace poco minuto publicó otro video en que dice que, “todo lo puedo en cristo que me fortalece, recuperándome de mi voz poco a poco volvemos al nivel, no pasó nada grave por mucho trabajo mi voz se afectó un poco ya estamos juicioso y en tratamiento…”