VIDEO: Yina Calderón y Epa Colombia protagonizaron batalla de Djs

En video quedaron registradas Yina Calderón y Epa Colombia, quienes protagonizaron batalla de Dj en donde se dieron la mano disfrazadas.

Las «Influencers» que se agarran en redes, Yina Calderón y Epa Colombia fueron el centro de atención en una «Batalla de Djs» en Halloween. Disfrazadas cada una de ellas, quiso hacer gala de su personalidad y afinidad por la música. Mientras una afirmaba «que no tenía aparatos electrónicos en su Dj set y la otra atinaba a gritar«, el público emocionado estallaba en júbilo. Para cerrar el toque de Djs hubo una estrechada de manos en el camerino y mensajes en redes como: «Estoy sorprendida de la empresa, de la calidad humana de su personal y de ella. Hoy no es un día para pelear, hoy es un día para pasarla una chim**, para repartir muchos dulces y gracias a Epa Colombia por la invitación”, afirmó Yina. La cual también en su instagram complementó con la foto de las paces con Epa: No puedo decir mi amiga pero gracias te portaste a la altura gracias, ella es una chimba». Para los internautas quedó claro que «no se sabe cuál de las dos más hipócrita«. En resumen «que sí son amigas» porque no hicieron escándalo y así deberían ser siempre».

VIDEO YINA CALDERON Y EPA COLOMBIA BATALLA DE DJ

