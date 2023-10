in

VIDEO: Yailin «La Más Viral» en peligro por celos y golpiza de Tekashi 6ix9ine a equipo de productores de la artista en su estudio de grabación.

El productor y compositor Diamond La Mafia acusó a Tekashi 6ix9ine de agredir físicamente a su equipo de trabajo y posiblemente Yailin La Más Viral por lo que está estaría en peligro. Al parecer los celos, nublaron el juicio del cantante y este en compañía de un grupo de hombres «tigres», ingresaron al estudio de grabación y agredieron al personal. Huyendo como culpables del hecho, quedó registrado en video su llegada y salida en estampida. Chamil José Lázaro, nombre verdadero de «La Mafia», compartió en redes que 6ix9ine no sólo «supuestamente agredió a sus colaboradores», sino igualmente a Yailin La Más Viral. La pareja al parecer está viviendo una película de celos y Tekashi quiere dejar un precedente. Lo que no contaba era con las cámaras del lugar y el video que está circulando en redes prueba. Ahora él afirma que no estuvo presente.

ATAQUE DE CELOS POR YAILIN LA MÁS VIRAL



VIDEO ATAQUE DENUNCIA YAILIN EN PELIGRO

El Dato: «A esta película y novela le falta un pedazo ya que afirman que se habían separado, que ella estaría embarazo y que hacen escándalo por promoción» dicen medios y comentarios en redes sociales.

