VIDEO Y FOTOS. Siguen activos los siete incendios de cobertura vegetal reportados en Antioquia

El día de hoy 8 de agosto se han presentado siete incendios de gran magnitud en diferentes municipios de Antioquia.

Los incendios de cobertura vegetal permanecen activos en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Abriaquí, San Luis, El Peñol, Marinilla, Caramanta y Guarne.

Para el incendio de El Peñol, según las autoridades de Socorro, fue necesario que desde la Gobernación de Antioquia se activaran los protocolos para el apoyo helicoportado de la Fuerza Aérea Colombiana.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres lideró los siete consejos de gestión del riesgo.

Fue el director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata el que dijo que se seguirá trabajando con los diferentes consejos de seguridad, creando campañas comunicacionales para generar conciencia de las emergencias.

Recalca que: ‘Los incendios acaban con la calidad del aire, y nuestros ecosistemas, incluso se pone en peligro la vida’.

El Dagran , manifiesta que en 2023, se han reportado 439 incendios y quemas de cobertura vegetal en Antioquia.

Este jueves 10 de agosto, se realizará un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para definir acciones desde diferentes sectores frente a la temporada de menos lluvias con influencia del fenómeno de El Niño”.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres piden:

-No hacer quemas de material vegetal ni basuras, esto puede salirse de control.

-Tener los números de las entidades de respuesta a la mano. (alcaldías, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, guardabosques, entre otros)

-No desperdiciar el agua ni contaminar las fuentes hídricas.

-No arrojar cigarrillos, fósforos, ni demás objetos que puedan generar fuego. Se podrían desencadenar incendios.

-Conocer los planes de contingencia previstos por las alcaldías y empresas prestadoras del servicio de agua potable para reducir el riesgo.

-Evitar hacer fogatas en zonas boscosas.

-No arrojar vidrios, por el efecto lupa se podrían generar incendios.

-Tener un plan familiar de respuesta a emergencias con los números de los organismos de emergencias a la mano.

-En la temporada de menos lluvias es probable que se presenten vendavales. Amarre bien techos y tejas para evitar destechos.

Más noticias de Antioquia.