VIDEO. Revelan tráiler, Will Smith regresa con una película

En las últimas horas, se conoció el debut de Will Smith en la película Emancipation.

Después de la bofetada en los Óscar a Chris Rock, por el que la Academia lo veto. La sanción se debe a la bofetada que propinó en directo a Chris Rock durante la última edición de los premios.

«Avance oficial de Emancipación- Inspirado en una historia real, un hombre esclavizado se embarca en un peligroso viaje para reunirse con su familia, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Will Smith, se estrena en los cines el 2 de diciembre y se transmite en Apple TV+ el 9 de diciembre», anunciaron en el video publicado en Twitter.

Official Teaser — Emancipation

Inspired by a true story, an enslaved man embarks on a perilous journey to reunite with his family. #Emancipation, directed by Antoine Fuqua and starring Will Smith, premieres in theaters December 2, streaming on Apple TV+ December 9 pic.twitter.com/sSj4o2ajw1

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) October 3, 2022