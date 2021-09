EN VÍDEO: ¡Qué no le pase este ‘finde’! Se viraliza vídeo de hombre que no respondió en un motel

En redes sociales se hizo viral un curioso vídeo de una insólita pelea que tuvo una pareja al interior de un motel.

Los hechos no se saben a ciencia cierta cuándo y dónde ocurrieron, sin embargo, en redes sociales no lo dejan en el olvido pues cada tanto se vuelve viral y se llena de reacciones de los internautas.

En el vídeo se logra observar a una pareja al interior de una habitación y a un par de policías que se encuentran en el sitio.

Según se conoció en las redes sociales la mujer llamó a las autoridades porque el hombre no respondió y de un momento a otro comenzó a decir que se iban a matar.

“No solo no me respondió y decía que nos matamos, pero yo quiero saber porque no me respondió, ahí está mire señor policía” Expresó. Uno de los Policías le dice al hombre que se ponga luego la camisa y el hombre no hace caso, el policía le pega una manada en la cabeza.

El vídeo viral:

