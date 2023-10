VIDEO. Una mujer descargó Tinder para encontrar el amor y se llevó la decepción de su vida, la rechazaron

in

Una mujer de la que se desconoce su identidad, contó a través de la red social de TikTok, la mala experiencia que vivió cuando descargó Tinder.

La mujer hizo match con un hombre con el que estuvo hablando durante largo tiempo, hasta que decidieron verse.

Ahí fue donde empezó su drama, pues el hombre apenas la vio le dijo que parecía más vieja de frente que en la app y eso decepcionó al sujeto.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

La muchacha dijo que «Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37».

Frente a este caso , la mujer recibió varios mensajes llenos de empatía y muchas personas se alentaron a contar historias que también habían vivido en Tinder.

Entre los mensajes se puede leer que es importante que dejé de depender de la aplicación de citas, la mujer descargó Tinder y se centre en el amor propio, para que así pueda encontrar a una personas que si la valore.

Más noticias de Entretenimiento.