Una burla Yailin y Tekashi juntos como si nada al final del año en videos rumbeando y felices indignando a fanáticos.

YAILIN & Tekashi 69 pic.twitter.com/iw9rsFgRvG — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) December 30, 2023

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

De ripley los videos y video de «La Más Viral» Yailin y su pareja el rapero americano Tekashi, quienes sin pudor parecen de nuevo unidos sin pelas. Algo que indigno las redes sociales y donde de una advierten «la próxima cascada» será difícil creerle a ella como víctima. «Parece que fue un guión bien libreteado y se volvieron tendencia en búsquedas de redes. Aprovechando el lanzamiento de «Bad Bxtch» su nuevo video Yailin semejó ver pero no se vio ni acosada o triste. «Parecía normal como una pareja que nunca han tenido problemas». Fue en el «club Vendome» donde su dueño, compartió también imágenes de la pareja. Dicen que Tekashi no se despega de ella y por eso Yailin, no puede expresar nada y parece aislada.

Video Yailin y Tekashi como si nada despiden el 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tekashi ⁶⁹ #1 FAN (@6ix9ine.vx)

Tekashi le declara amor a a Yailin

Video En otro video de redes, Tekashi le dice a yailin que la quiere que es su amor y que ella lo sabe. «La cara de burla de ella fue evidente y eso también pone en tele de juicio a qué juegan».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUN NEWS (@funnews1_)

Lee más noticias de entretenimiento.