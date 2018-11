VIDEO: Un sujeto que se masturbaba en bus de transporte público fue capturado

Un hombre de 30 años fue grabado por una joven cuando se masturbaba en bus de transporte público en la localidad de Martínez, Argentina.

El sujeto sin ningún pudor saca su miembro viril al aire y empezó a consentirse, pero cuando el hombre ve que una mujer lo está grabando se tapa con su mochila que llevaba en las piernas.

La víctima le contó lo sucedido a la mujer que conducía el bus, “Ella se me acerca a la altura de Puente Saavedra y me comenta que había un tipo masturbándose; estaba llorando, muy nerviosa, y traté de tranquilizarla. Le dije que se quedara sentada conmigo y que no vaya para el fondo”.

La misma mujer que lo grabó fue quien subió el video a redes sociales y luego de volverse viral el video, ella decidió demandar al sujeto que fue capturado.