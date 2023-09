VIDEO: Tranquilos «estoy copiando a Shakira» Britney Spears

in

Tranquilos: «estoy copiando a Shakira» Britney Spears volvió a bailar pero con cuchillos pero esta vez para dar explicaciones.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

De nuevo y para salir de comentarios, Britney Spears, realizó el «baile de los cuchillos» desde su casa, esta vez con una blusa que le tapó sus cortadas anteriores. En instagram, Spears quiso calmar a los internautas y amigos con el mensaje: «Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en LA. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas Shakira… ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos». Los cuchillos de imitación que ella llama, si emiten sonidos de hojas afiladas y se dice por TMZ que en el anterior baile, hubo cortadas y por eso ella tuvo unos vendajes. Copiando a Shakira es el epilogo de sus bailes.

BRITNEY SPEARS «TRANQUILOS ESTOY COPIANDO A SHAKIRA»

El Dato: El tema utilizado por Britney Spears para verse copiando a Shakira en esta oportunidad es del grupo Enigma, baila con la canción Sadeness (Tristeza) de hace 33 años.



Lee más noticias de entretenimiento.