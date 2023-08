Video. ¡Todo por nada! Él se tatuaba su nombre y ella le terminó

in

Un curioso video que se viralizó en TikTok, muestra la ‘triste historia’ de un joven que motivado por su relación, decide tatuarse el nombre de su novia, pero ella le terminó mientras todavía estaba en la sesión.

El tiktoker, llamado Jonatan Ulises, compartió el momento en el que el tatuador ya había iniciado su labor, cuando el joven recibió la llamada de su novia con la mala noticia.

«Ya no quiero nada contigo y, por favor, no me vuelvas a buscar, bye», se escucha decir a la chica.

Por lo que hasta el tatuador se sorprendió con la sorpresiva decisión.

Aunque todavía no han dicho si es verdad o mentira, el hombre recibió miles de comentarios de usuarios que le aconsejaban conseguirse una novia con el mismo nombre.

