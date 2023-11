VIDEO. Todo el mundo sabe que se necesita la reforma pensional; Jaime Dussán

in

Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, aseguró que las cifras de pobreza extrema y de difíciles condiciones de más de 19 millones de colombianos obligan a asumir con responsabilidad el estudio de una reforma que le dé soluciones a los millones de colombianos y colombianos con escasas posibilidades de pensionarse.

Al término de un foro sobre la reforma pensional organizado por la presidencia del Senado, Dussán calificó de perverso el actual sistema de pensiones y le solicitó a congresistas, gremios y banqueros, dejar de defender lo que es indefendible frente a la situación de pobreza y desesperanza de millones de ciudadanos y ciudadanas.

“Las cifras no mientes en el tema de trabajadores que están en situaciones difíciles, 15 millones de colombianos y colombianas no cotizan al sistema pensional, más de 3 millones de colombianos están en la pobreza extrema y no tienen ninguna posibilidad de pensionarse, para ellos viene un subsidio en la propuesta del Gobierno; más de un millón de colombianos que cotizaron dejaron de cotizar y van a llegar a una situación que de pronto reclaman su ahorro pensional, hay que producir una reforma revolucionaria que más o menos se está viendo hacia el año 2070”, asegura Jaime Dussán.

Frente a las propuestas y contrapropuestas, así como las polémicas suscitadas en relación con el umbral de cotizaciones, las características jurídicas del fondo pensional y el periodo de transición, el presidente de Colpensiones calificó de natural que muchos quieran defender un negocio que, en su opinión, no saca al sistema de la crisis que está atravesando.

“Hay normales confrontaciones, los dueños de los fondos privados de pensiones, que son los bancos, defienden su negocio porque tienen rentabilidad; los trabajadores y la mayoría de empresarios medianos y pequeños buscan que haya una reforma, aprobada por el congreso de la república, que definitivamente nos saque de la situación de crisis en la que se encuentra el régimen pensional en Colombia, como está la situación laboral y la salud pública. Esta es una política de Estado, la gente no puede irse por las alcantarillas, hay que aprender a andar por las carreteras, una responsabilidad de cualquier gobierno llámese el Gobierno del presidente Petro, que ha demostrado su lucha contra la corrupción, o cualquier otro gobierno que gane las elecciones, tiene que cumplir la constitución y la ley, el fondo está determinado como un fondo de ahorro para las reservas que requerimos cuando los recursos sean necesarios para cumplir el mandato de la ley que es pagar pensiones”, insistió Dussán Calderón.

El próximo martes 21 de noviembre, señaló Dussán, habrá una nueva reunión de los ministros de Hacienda, Trabajo y Colpensiones, con los coordinadores ponentes de la reforma y los voceros de los partidos políticos, para identificar las concordancias y diferencias, con el propósito de que arranque en firma la discusión en el seno de la democracia, el Congreso de la República.

Dussán se mostró confiado en que antes de terminar este año la reforma pensional sea ley de la República y se le dé cumplimiento a una demanda del pueblo colombiano que votó por las propuestas del cambio.