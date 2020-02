VIDEO: ‘El Tino’ Asprilla dice que técnicos de la Selección se afectaron con el coronavirus por pensar a James como suplente

El exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla respaldó la decisión de James Rodríguez de no presentarse a la Selección Colombia como suplente y afirmó que los técnicos del equipo colombiano “se están dejando afectar por el coronavirus”.

“Estaba aquí enterándome de todo lo que ha acontecido estos días sobre el fútbol colombiano y veo la noticia de James, que james le dijo al entrenador que no quería venir a la selección Colombia a ser suplente… Ese coronavirus como que está afectando el pensamiento de técnicos de la selección… Yo en la posición de James hubiera hecho igual, hubiera hecho lo mismo”, declaró Faustino en un video que publicó en sus redes sociales.

Asprilla está de acuerdo con que James no vaya a la Selección en esta posición, pues a su consideración es uno de los que tiene mejor rendimiento cuando se pone la camiseta de Colombia y no hay otro mejor que él para que lo pueda sustituir. “A mí que me saquen uno, uno solo y que juegue en cualquier parte, que ponga a ‘chupar banca’ a James en las Eliminatorias”, añadió.