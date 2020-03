VIDEOS: “¿Te provoca mi pecho?”: Billie Eilish se desnudó en pleno concierto a modo de protesta

El primer lugar de la gira de la cantante Billie Eilish fue en Miami, donde mostró un polémico video en la mitad del concierto en el que se puede ver como suavemente se quita la ropa hasta quedarse en ropa interior.

Billie proyectó el video como un acto para protestar en contra del ‘Body shaming’, lo que quiere decir: sentir vergüenza por su cuerpo. La artista ha sido fuertemente criticada por su cuerpo y sobre la sexualización en general, muchos la juzgan por su ancha forma de vestir.

Mientras los asistentes veían el video ella anunciaba: “tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian” y siguió diciendo, “¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? ¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías?”

Eilish le mandó mensaje contundente a esos que exponen comentarios negativos sobre su forma de vestir. “Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una chica fácil. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él ¿Por qué?”.

