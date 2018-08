VIDEO: “Suelteme hp que hasta Sida tiene” mujer insulta a la Policía y se vuelve viral

En video quedó grabada una mujer insultando fuertemente a unos policías que pretendían judicializarla, porque al parecer le lanzó su vehículo a los uniformados cuando le indicaron parada en inmediaciones de la central de Corabastos, sur de Bogotá.

“Suelteme hp que usted me da asca hasta sida tiene este hp” son algunos de los tantos insultos que la mujer apodada en redes como “Yuli la decente”, dirige a los policías que la detienen.

Agresiva y en aparente estado de embriaguez “Yuli” es viral, incluso la han comparado con Doña Gloria la del Metrocable asegurando que al lado suyo parece un “algelito”.

“Muerta me lleva de mi conjunto, donde compré y no en arriendo como usted […]. Yo no me ganó un mínimo como usted, perro hp”, dice la mujer.

Aunque su hijo y su padre intermediaron en la situación para calmarla, no lograron que “Yuli” parara de insultar no solo a los agentes sino también a los vecinos y a todos los testigos,

Finalmente, los presentes gritan “que se la lleven”, lo que desató la ira del progenitor de la protagonista y quien al parecer se une al comportamiento de “Yuli”.