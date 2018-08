VIDEO: Silencio incómodo de Kanye West en plena entrevista con Jimmy Kimmel

Luego de que en 2013 Jimmy Kimmel y Kanye West protagonizaran una pelea internauta, ahora el presentador invitó al rapero a su programa.

El encuentro se dio el pasado 9 de agosto, donde Kimmel y West hablaron de diversos temas como algunos personajes y políticos.

El cantante también reveló ciertos detalles sobre sus problemas mentales y el trastorno de bipolaridad que le fue diagnosticado.

“Creo que es importante hablar sobre la salud mental, especialmente porque soy negro. Nunca tuvimos terapeutas dentro de la comunidad negra. Nunca consideramos tomar medicamentos”.

Tras esto, hablaron sobre su más reciente disco YE y cómo Kanye se refiere a la bipolaridad en algunas canciones.

Por su parte, Kim Kardashian, la esposa del rapero también fue tema de conversación y su visita a la Casa Blanca.

“¿No te preocupó que estuviera sola en la oficina Oval con el presidente Trump?”, preguntó Kimmel.

Entre carcajadas, West respondió: “Sé que es un seductor”…

“Como músico, uno afroamericano en Hollywood, todas estas cosas, ya sabes, todos a mi alrededor han intentado elegir un candidato para mí. Luego, cada vez que he dicho que me cae bien Trump, me dicen que si lo sigo diciendo, mi carrera se terminará. Que me correrán de la comunidad negra porque los negros tenemos que tener un pensamiento único, sólo podemos ser demócratas”, reveló el rapero.

Tras esto, el rapero lanzó la idea de intentar todo con amor en vez de criticar a Trump, cosa que Kimmel calificó como “hermoso”, pero tras esto le lanzó lo siguiente:

“Pero en términos directos, hay familias en la frontera de este país que están siendo separados. Hay familias que, literalmente, son separadas como resultado de lo que este presidente está haciendo. Y creo que no podemos olvidar eso. Sin importar si nos gusta su personalidad, sus acciones son las que realmente importan. De manera pública dijiste, ‘A George Bush no le interesa la gente negra’. Tengo una duda de qué es lo que te hace pensar que a Donald Trump sí le importa la gente en general”.

Silencio. Kanye no dijo nada. “Por qué no mejor nos vamos a comerciales?”, dijo Kimmel para evitar un lapso incómodo.