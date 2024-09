La actriz estadounidense Shannen Doherty ha confesado que su cáncer de mama ha empeorado. La estrella conocida por sus papeles en series de televisión como “Embrujadas” y “Beverly Hills, 90210″, habló sobre su padecimiento desde 2015.

La actriz en entrevista con People expresó que su diagnóstico de cáncer es de etapa 4, que es una de las etapas más avanzadas de la enfermedad e implica que las células cancerosas se diseminan a otras partes, lo que se conoce como metástasis.

En las últimas horas, la famosa actriz Shannen Doherty ha revelado que su cáncer de mamá se ha extendido a los huesos.

«No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor (…) No es que tenga miedo a morir, simplemente, no me quiero morir», ha declarado.

La actriz ha pasado por varios tratamientos; se sometió a una mastectomía y se sometió a quimioterapia y radioterapia. En febrero de 2020, Doherty anunció que su cáncer había regresado en etapa IV. La enfermedad se había extendido a sus huesos, pulmones y cerebro.

De acuerdo con los expertos “El cáncer de mama metastásico en los huesos se refiere al cáncer que se origina dentro del tejido mamario, pero que se disemina a los huesos”, explica la revista Medical News Today.

