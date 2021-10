Video: La verdad detrás del video de ‘Valentina Mor’ teniendo sexo con un reconocido influencer

Toda una polémica se presentó este fin de semana en el país, luego de que se filtrara un video de la joven conocida como ‘Valentina Mor’ teniendo sexo con un reconocido influencer costeño, lo que llenó de comentarios las redes sociales.

Tras la filtración del video, muchos pensaron que el hombre que aparece en el video, conocido como Sammy el Heladero, un reconocido influencer de la costa, fue el que lo difundió, con el fin de darle más popularidad a la mujer, que estaba teniendo ingresos ya por sus redes sociales, por la fama que había obtenido.

Sin embargo, en un video que él grabó explicó todo lo sucedido, y notablemente afectado confesó que todo se trató de un descuido de ‘Valentina Mor’, y de la mala fe de alguien.

Sammy contó que salió con la mujer el pasado jueves, y tras finalizar una fiesta, ambos se fueron en un taxi, y explicó que ella lo puso a cargar dentro del vehículo, y que lo olvidó.

Posteriormente, ellos comenzaron a marcar el celular, pero el taxista después de un rato, al parecer, apagó el teléfono.

Valentina Mor tenía el video en su teléfono

Tras la pérdida del teléfono, Sammy dijo que la joven no le tenía contraseñas ni nada, por lo que la persona que lo prendiera tendría acceso inmediato a su información.

Por eso, narró que Valentina Mor tenía el video en su teléfono, y que seguramente la persona que quedó con el celular lo vio y lo difundió rápidamente, lo que resultó siendo un dolor de cabeza para ambos.

«Dejó el teléfono y el día de ayer ¡pum!, sueltan esa bomba del video. Yo me quedé bastante sorprendido, no sabía qué hacer. Me reuní con ella y hablamos. Total el video estaba en el teléfono… No ha sido fácil porque la verdad me han llegado muchos mensajes, muchas amenazas y no sé qué sea de mi de aquí en adelante», aseguró el creador de contenidos, notablemente asustado por la situación.

