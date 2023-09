VIDEO: Segunda audiencia por denuncia de Fico Gutiérrez a Juan Carlos Upegui, terminó sin conciliación

El viernes 22 de septiembre se realizó la segunda audiencia ante la Fiscalía, por las denuncias realizadas por Fico Gutiérrez contra Juan Carlos Upegui.

Una vez terminó la diligencia, Juan Carlos Upegui, candidato del movimiento Independientes informó que no se retractó al considerar que las afirmaciones que hizo sobre el exalcalde tienen todo el fundamento legal necesario.

“No hubo conciliación por mi decisión de no retractarme, vamos a defender la verdad y por supuesto no nos vamos a dejar silenciar. Estamos del lado de la verdad. A Federico Gutiérrez le digo que no nos intimide con la justicia, estamos aquí para defender la gente, el pueblo, y vamos a ganar las elecciones el 29 de octubre”, dijo Upegui.

Por su parte, Fico Gutiérrez escribió en su cuenta de X: “Quienes hoy mal gobiernan a Medellín se la pasan diciendo mentiras para dañar mi buen nombre. He denunciado en repetidas ocasiones este oscuro patrón de comportamiento. Acabamos de salir de audiencia y, como lo sabíamos, no tienen pruebas de nada de lo que afirman”, expresó.

En el mismo tuit, el candidato y líder del Partido Creemos añadió: “Nosotros seguiremos adelante haciendo campaña limpia. A los ciudadanos, les pido que no se dejen engañar. Este nivel de trampa no tiene precedentes. No se dejen confundir, ustedes me conocen”.

