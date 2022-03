[VIDEO] Filtraron video del presunto secuestro cometido por Epa Colombia

Un nuevo video se suma a la polémica que envuelve a la empresaria Epa Colombia en un nuevo proceso judicial por cuenta de una denuncia que interpuso su excontadora, Yenny Saldarriaga.

En una entrevista que propició a Semana, Saldarriaga contó varios secretos de Epa Colombia, entre ellos, las irregularidades de sus negocios, cuanto gana realmente mensualmente, amenazas y ahora, se suma a la polémica denuncia un video donde se muestra el presunto secuestro al director comercial de la empresa de keratinas, Carlos Toro.

Según lo que contó Yenny Saldarriaga, el hombre fue retenido contra su voluntad en las instalaciones del negocio de keratinas, y aseguró que había sido secuestrado por la influencer junto con sus hombres de seguridad, hasta que la contadora llegara a Bogotá, ya que se encontraba en Medellín para agosto del 2021.

En medio de su denuncia, Saldarriaga publicó un video de 35 segundos, que según indica, hace parte del material probatorio de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

Un nuevo video acusa a Epa Colombia de presunto secuestro a su director comercial.

En las imágenes se cuándo Epa Colombia habla con Toro, quien posteriormente es escoltado por los hombres del esquema de seguridad de la influencer.

«Carlos me llamó y me dijo: ‘Si tú no vienes, ella me no me deja salir’. Entonces yo le escribo a Daneidy, ‘no te preocupes que ya voy para Bogotá y lo solucionamos allá’, pero no me contesto nada», conto la mujer para Semana.

Cabe destacar que en las imágenes filtradas, al inicio, al parecer dos menores evidencian la situación mientras se encuentran jugando con un balón.

Este es el video del presunto secuestro.

