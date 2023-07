Video. ‘Sea feliz y deje ser feliz a los demás’: Epa Colombia se fue contra Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe

Epa Colombia revivió la pelea con Sandra Barrios. En un video reciente la empresaria de keratinas se pronunció sobre la antigua relación de Jessi Uribe con Sandra Barrios.

En 2019, la separación entre Uribe y Barrios se dio a conocer al público. Y las críticas llegaron cuando el cantante mencionó que estaba en una relación con Paola Jara.

Hoy en día, el cantante Jessi Uribe y Paola Jara están casados. A pesar de recibir gran cantidad de comentarios negativos, la pareja se encuentra estable.

A cuatro años de la separación entre la expareja, Epa Colombia se pronunció frente a la separación y se dirigió a la esposa de Uribe:

“Paola Jara muy linda, sí, sí, sí. Jessi Uribe, se casaron, qué pareja tan perfecta. ‘Ay, venga, yo te lo cuido, que yo se lo cuido, ay, Sandrita, perdona’. Pero no sabían cómo era Sandrita, usted no supo cómo fue Sandrita con Jessi Uribe. Y tanto que juzgaron y pisotearon al man, y Jessi Uribe terminó siendo lo peor, pobre man. Además, le dieron súper duro”, mencionó la empresaria en sus historias de sus redes sociales.

Epa Colombia también defendió a Jessi Uribe de sus anti seguidores y “haters”: “Mientras usted no supo qué hizo Sandrita, entonces amiga, no hable, no juzgue, no critique y no se meta en las relaciones que pasan en las redes sociales. Porque mire, ellos se comerán a escondidas y usted peleándose, y usted con su marido intentado mirar cómo pagan la renta. Entonces amiga, sea feliz y deje ser feliz a los demás”, concluyó en sus historias.

