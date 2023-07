Video. ¿Se pasó de ‘pipirisnais’? Mujer se graba comiendo banano con cubiertos

in

Mediante su TikTok, la empresaria Carmiña Villegas ya es reconocida por enseñar sobre buenos modales, y el comportamiento que se debería tener en la mesa, sobre todo si deseáramos asistir a un lugar lujoso, elegante o en los que se necesiten este tipo de protocolos.

La mujer, propietaria de varias tiendas de decoración en Colombia, ya tiene varios videos explicando cómo usar la servilleta, los cubiertos y hasta cómo comer ensalada en momentos elegantes.

Y esta vez, se volvió tendencia en la plataforma luego de compartir un video en el que enseña cómo comer un banano cuando todavía tiene cáscara.

“Apasionados de la mesa, les voy a mostrar cómo comer un banano en la mesa con cubiertos cuando aún tiene la cáscara. Lo primero es que le partimos las puntas, le hacen un corte no muy profundo y con la ayuda del tenedor le van quitando la cáscara”, explicó.

Mientras va retirando la cáscara de la fruta, para luego partirlo en trozos con los cubiertos.

“Una vez lo tengas en este punto [sin cáscara], lo partes y te lo comes… delicioso”, expresó.

A partir del video, varios usuarios le replicaron el video con comentarios chistosos sobre el exagerado protocolo.

“Pero es que ni en el corrientazo entregan el banano con cáscara”; “cuando por fin logre abrirlo, ya se me han quitado las ganas de comer banano”; “yo mejor espero, me lo llevo y como en mi casa con la mano”; “¿Quién en su sano juicio se come un banano con cubiertos?”; “Jajajajajajaja demasiado complicado. Hay que ser prácticos”, fueron algunos de los comentarios.

