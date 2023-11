VIDEO. ¿Se lo podría’: Kim Kardashian lanzó unos brasieres con tremendo pezones falsos

in

Kim Kardashian, es una empresaria que ha revolucionado la industria a nivel mundial.

En este caso, la mujer lanzó una línea de sostenes con pezones, que ha generado bastantes discusiones a nivel mundial.

Esta nueva apuesta es el Skims Ultimate Nipple Bra.

Esta prenda tendría un valor en el mercado de US$62. en pesos colombianos unos 254.355.

Según la empresaria, estos sostenes ayudarían a que a recrear la apariencia de un pezón natural. “Hay días duros, pero estos pezones lo son más”, dijo la creadora.

Por otro lado Kim dijo que el 10% de los beneficios de las ventas serán destinados a One Percent for the Planet, una organización internacional de defensa del medio ambiente que anima a las empresas a donar, como su nombre indica, 1% de sus ingresos anuales a causas globales.

