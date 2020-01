VIDEO: ¿Se casa? ‘La pupuchurra’ de ‘Betty la fea’ publicó un clip donde sale vestida de novia

Por medio de su cuenta de Instsgram, la actriz reconocida por su papel de ‘La pupuchurra’ en la telenovela ‘Betty la fea’ sorprendió con un video en el que sale vestida de novia, Martha Isabel Bolaños dejó triste a sus seguidores con esa publicación.

Pero antes de que crearan falsas alarmas ella dejó claro que se trataba de un video musical el cual estaba grabando en Santiago de Cali, “la canción es un boleraso” según Martha.

La publicación fue acompañada con este escrito: “amigos bellos! Me ven tan feliz porque es solo un trabajo. OJO, cuidado con los chismes (sic*)” el cual generó cientos de mensajes así: “cuando encuentres a tu ‘pupuchurro’ querrás casarte de inmediato”, “Puf, casi me rompes el corazón”, “eres la mejor”, “te ves hermosa”, “ya me estaba asustando ‘¿pupuchurra’, pero que bien que disfrutes tu trabajo”, entre otros.