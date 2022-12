[VIDEO] Se cancela el concierto de Cultura Profética y Shaggy a minutos de empezar, fanáticos están enfurecidos

in

Hace pocos minutos se informó que el centro de eventos Plaza Mayor no permitió el desarrollo del concierto de Cultura Profética y Shaggy este 8 de diciembre en Medellín, porque el empresario productor del evento, no presentó los respectivos permisos, por lo que reglamentariamente el evento no puede realizarse en este espacio.

Sin saber qué pasaría, pero suponiendo lo obvio, ahora se anunció a los miles de seguidores que el concierto quedaba cancelado y sin posibilidad de reprogramación el dinero será devuelto a todas las personas.

Según lo dicho por una de las personas, que al parecer hace parte del equipo organizador o de logística, informan que el dinero de las boletas será devuelto el lunes a través de la pagina web del evento.

Claramente ante la noticia tomó por sorpresa a todos los asistentes, y por esto, reaccionaron enfurecidos, gritando un poco de insultos y reclamaciones.

Lamentablemente en redes sociales se leen historias muy tristes, de personas que venían de otras ciudades e incluso de otros países para poder ver a estos reconocidos artistas.

