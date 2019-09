VIDEO: Sara Uribe confiesa que de niña era “INMUNDA”

La presentadora y participante de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ le confesó a Suso que no le gusta montar fotografías de ella cuando era niña porque era muy “fea”.

Durante el programa ‘The Suso’s Show‘, este particular personaje que preguntó a Sara si de chiquita quiso ser reina de belleza, pero la respuesta no fue la esperada, pues Uribe le atinó a decir que “no, reina no; ¡era tan fea!, pero !fea!”.

Acto seguido Suso le dijo que él tenía una foto de ella chiquita y de inmediato Sara le rogó que no la fuera a mostrar porque no le gusta que la vean así y hasta le ha dicho a su mamá que no muestre los álbumes familiares, pues su apariencia no era la mejor. “A parte ella se creía estilista y me cortaba la capul”, declaró Uribe confesando por qué su look no era el más favorable.

“Ser reina no me daba… era inmunda”, arremetió Sara al lado e su actual pareja Fredy Guarín.