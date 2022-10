VIDEO. Sara Uribe se desahogó y contó cómo fue salida de Brasil

in

La modelo paisa Sara Uribe contó algunos detalles sobre su vida en Brasil, dónde estuvo viviendo con el futbolista Freddy Guarín quien estuvo jugando con un equipo de Río de Janeiro.

Sara se separó del futbolista luego de darse varias oportunidades, las cosas ya no funcionaban por lo que la modelo decidió venirse para Medellín.

De acuerdo con lo relatado en sus estados de Instagram, cuando llegó a la capital antioqueña no tenía dónde llegar. Además, estaba con su hijo Jacobo, fruto del amor con Freddy Guarín.

Sara Uribe habló de su relación con Fredy Guarín

“Nos vinimos, con el dolor en el alma, ustedes no saben lo que lloraba en ese avión. Se me caía la vida, se me derrumbaba tener que dejar a alguien; amándolo con todo mi ser y mi corazón. Dejar una vida, que para muchas personas era de ensueño. Y venirme con lo que teníamos y ¿qué cara le doy al mundo? ¿Cómo le digo al mundo que tengo que volver a empezar?”, expresó Sara Uribe.