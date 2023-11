VIDEO. Saboteos y campañas de desprestigio contra la paz serían penalizados

in

Un proyecto de ley que crearía un nuevo tipo penal para castigar las acciones que impidan la búsqueda y los esfuerzos de alcanzar la paz negociada en el país, fue radicado este jueves en el Congreso por parte del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El legislador, presidente de la Comisión de Paz del Senado e integrante de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, explicó que la idea del proyecto es castigar las acciones dolosas y malintencionadas, cuyo fin se constate sea sabotear cualquier gestión o diálogo encaminado a lograr la pacificación del país.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Entre otras, se penalizarían campañas engañosas para desdibujar los objetivos de la búsqueda de la paz, el asesinato de quienes firmen y se acojan a los acuerdos de paz logrados y hasta el uso indebido de recursos destinados a la implementación y consolidación de la paz en los territorios.

“Aquí entran numerosas conductas contra la paz, por ejemplo, asesinar a quienes firman los acuerdos, utilizar los recursos de la paz para otros fines o para enriquecimiento particular, desarrollar campañas que tienen por finalidad engañar a la población con relación a la paz y a sus propósitos; obviamente campañas que tenga un carácter evidentemente doloso, no se trata ni de perseguir ni de limitar el debate público sobre los temas de paz, no se trata de ejercer la censura, pero sí de combatir todo intento por acabar con estos esfuerzos que son muy valiosos para la sociedad colombiana”, explicó Cepeda.

Más noticias de Política