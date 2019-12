VIDEO: ¡Rompió su silencio!, J Balvin aprovechó el concierto en Medellín para pedirle a Duque escuchar a los jóvenes

Aunque el cantante paisa conocido como J Balvin había sido fuertemente criticado por la mantenerse al margen de la situación de orden público y de manifestaciones que se viene presentado luego del paro nacional del 21 de noviembre en el país, aprovechó su presentación en Medellín para pronunciarse sobre el tema.

“Le pido al gobierno que escuche a los jóvenes; si están marchando es porque algo no anda bien, el pueblo me lo pide, yo pido paz, pido amor, necesitamos que nos escuchen, yo nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo y es verdad, a veces tenemos tanto poder que nos escuchan más a que a cualquier presidente, necesitamos apoyo con la educación, necesitamos apoyo con la salud, estamos cansados de la violencia; este es un país de paz, de amor, de tolerancia, hoy como José Álvaro hablo por mi pueblo, para que el Presidente y el Gobierno escuche a la juventud porque si salen a la calle es porque algo necesitan”, manifestó el cantante.

Asimismo, les pidió a sus más de 45 mil asistentes que lo acompañaran en un minuto de silencio por todos los jóvenes líderes que se movilizan por todo el territorio nacional.

Así como critiqué a J Balvin en su momento, hoy me le quito el sombrero y lo felicito. ¿Ven que ponerse del lado del pueblo siempre es lo más sensato? pic.twitter.com/lTNYoLxqeB — Físico Impuro🍳🥄® (@FisicoImpuro) December 1, 2019