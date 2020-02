VIDEO: Rompió su silencio, Claudia Bahamón contó por qué murió su papá

La reconocida presentadora habló por primera vez tras la muerte de su padre, Germán Bahamón, que se produjo en un grave accidente en noviembre de 2019, Claudia Bahamón contó cómo ha sobrellevado los difíciles momentos y aún se niega a saber que su padre ya no está con su familia.

Bahamón contó que aún tiene la llamada perdida de su padre y tuvo que salir de su depresión por el amor a sus hijos, también dio a conocer que su “padre tenía una condición (…) Sufrimos de micro sueño y mi papá no podía manejar porque se quedaba dormido”.

En entrevista con el Canal RCN Claudia manifestó que tiene “días en los que la pensadera le juega a uno una muy mala pasada y hay otros días en los que esa pensadera te ayuda a agarrar fuerzas (…) Al final lo único que se me viene a la cabeza es pensar en esos momentos bonitos que pasé al lado de mi papá, en los de alegría y en ese legado que nos ha dejado como familia”.

Asimismo, contó que por el momento no se ha sentado a leer ni ha pedido ayuda a profesionales con el proceso del duelo: “no me he sentado a leer ni he tenido un coach espiritual acerca de cómo llevar un duelo. Debo decir que he pasado por unas etapas en las que me he cuestionado mucho. Antes de la muerte de mi papá pasé por el fallecimiento de otros seres queridos, y con el tiempo entendí que la muerte es un privilegio de pocos”.