VIDEO: Robert Pattinson y Suki Waterhouse serán padres

Robert Pattinson y Suki Waterhouse serán padres donde la cantante anunció en vivo en una de las presentaciones de su banda.

La cantante Suki Waterhouse esposa de Robert Pattison, dejó felices a los fans en su último show y en redes sociales al confirmar que serán padres. Fue en México en el Festival Corona donde ella anuncio muy sutilmente de su estado y se ve en el video de sus redes al decir: «Decidí usar algo prácticamente brillante hoy para tratar de distraerte de algo más que está pasando. No estoy seguro si está funcionando». De inmediato su prominente vientre hizo estallar de júbilo a sus fans y la noticia ya se ha vuelto viral. Pattinson que el año entrante volverá al ser de grabación para «The Batman 2» y esto sería un motivo más para celebrar el buen momento que pasa. Ambos se conocieron en el 2018 donde la modelo y cantante, flechó al actor que ha mantenido en reserva su relación ante la vista de redes sociales.

VIDEO SUKI WATERHOUSE REVELÓ SUTILMENTE SU ESTADO EN MÉXICO

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”

