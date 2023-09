Video: Ricky Martin «evitando líneas de bronceado» calentó redes

Ricky Martin «evitando líneas de bronceado» calentó redes

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Ricky Martin encendió las redes sociales durante el pasado viernes 15 de septiembre, al publicar unas fotos y video tomando el sol en su residencia. Con un mensaje de «evitando líneas de bronceado», los internautas salieron a echarle piropos y mensajes sugestivos que a la fecha en el momento de escribir estas líneas, van más de 619.000 me gusta y más de 23.000 comentarios. Lo han comparado con Adán de la biblia y otros mensajes divertidos: “¡Claro! Estoy en cuarentena. Recién parida. Sin dormir ¿y me pones esas fotos? Creo que me dio un infarto Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta jajaja”; “Espero estés usando protector solar, chamo”; “Ay dios mío hasta lupa saqué para ver bien”; “La frase más repetida del cha: “Quién fuera sol para calentar ese cuerpo”. El gallinero está on fire hazte cargo”; “Aahh nooooo.. así no se puede continuar la tarde tranquilamente Reeeckeeeee…”; “Diosito quiso q hoy sea muy feliz”; “Cuando esté en modo ‘p*tisoltero’ no diré nada, pero habrá señales”; “Este muchacho sabe cómo alborotarnos”; “Hola Ricky baja la pierna porfa que no te escucho” y «¿Cuántos están viendo el video con el video girado?«.

RICKY MARTIN EVITANDO LÍNEAS DE BRONCEADO «GRACIAS»

Lee más noticias de entretenimiento.