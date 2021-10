Circula un video de Residente publicado hace dos años en el que su opinión frente a los Grammy era muy diferente

En los últimos días ha sido toda una polémica la llamada al al boicot de la próxima edición de los Latín Grammy realizada por J Balvin pero más aún, la fuerte crítica que hizo ante este hecho, el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente.

La opinión de Residente hace 2 años

«Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?», le puntualizó Residente al cantante paisa.

Estas palabras de ambos artistas han causado todo un revuelo en redes sociales, en el que salió a relucir un video publicado hace dos años en el que el mismo puertorriqueño tambien toma la posición de J Balvin y habla de protestar en contra de los premios, según él, porque el reguetón lo tenían en un segundo plano.

En aquél momento, Residente utilizó las siguientes palabras, «Tuve que suspender la comida por ahora porque está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammy y yo me uno al movimiento de Ñejo de ir a las vegas a manifestarnos a derrocar la dictadura gubernamental de los Grammy porque lo que está pasando es horrible, cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón tanto».

Entonces, ¿Qué cambió? Una pregunta que aún está en el aire, pero que sin lugar a dudas alimentará más la polémica alrededor de este tema.

El video en el que el ex integrante de Calle 13 le replica las declaraciones a J Balvin, fue borrado de su cuenta en Instagram, pero aún sigue circulando en redes sociales.

