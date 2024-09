VIDEO: Regresa el dúo favorito de los bailes de garaje Air Supply

Regresa el dúo favorito de los bailes de garaje «Air Supply» a quienes se les debe muchas relaciones y embarazos en Colombia.

Graham Russell y Russell Hitchcock posiblemente no saben que fueron «los Reyes de las Baladas Americanas» en Colombia durante la década de los 80 y 90 al lado de la banda Chicago entre otros. Posiblemente sus padres, tíos o familiares tengan un LP, cassette o CD en su colección. Air Supply era la «banda favorita en los bailes de garaje y bailar pegados en una baldosa». Cómplices de muchos jóvenes de esa época que dedicaban sus canciones en radio y regalaban su música. Su primera visita a Colombia en los 90 fue a Medellín. Luego vinieron ocasionalmente y desde 2015 cuando celebraron 40 años no se les ve en el país. Ante el anuncio, las redes se han manifestado que millones de besos en el mundo se les deben a Air Supply que en una entrevista lo manifestaron. Desde 1975 no han parado de cantar y girar.

Air Supply – Making Love Out Of Nothing At All



El Dato: el 2 de abril en el Movistar Arena, de Bogotá se volverá a vivir una fiesta de baladas. Cuyos éxitos hicieron grande la historia de la radio juvenil en Colombia.



Air Supply – All Out Of Love



