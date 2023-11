¡Ja, Pilas con lo que dicen!: Mujer se volvió viral por un VIDEO quejándose de su trabajo y la despidieron

En redes sociales, se hizo viral un curioso video donde una mujer públicamente se quejaba de su trabajo y su entorno laboral, hasta el punto, que sus mismos jefes terminaron viéndola y más tarde despidiéndose.

La mujer, trabajaba en una franquicia de café y al parecer estresada un día quiso compartir las cositas que no le gustaban tanto de su trabajo, compañeros y hasta clientes, dando en bandeja de plata, un video para despido perfecto a los de recursos humanos.

«De las cosas que me molestan, la hipervigilancia ¿Hay cámaras en el establecimiento? Pues no, ¿qué los jefes están todo el día eh? Tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. ¿Es qué te digo? Me echo en la vitrina un rato y me miras y me haces unas fotos. ¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando».

También dijo: «Los jefes o los encargados piensan que tú vas a apretar la cola porque te están vigilando, y es que a mí me da igual. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me parece un poco psicópata decir te estoy vigilando», señaló la española en el tiktok.

Pero, también habló de algunos comportamientos que tenía que «soportar» de los clientes que se atrevían a coquetear con ella, se quejaran de los precios y reclamaran por no ser atendidos en la mesa, a pesar de estar en una cafetería de barra.

Luego de todas estas quejas, y de que el video alcanzara mas de las 3000 reproducciones en TikTok, la franquicia de las cafeterías española la despidió.

La mujer cuenta en otro video que momentos previos a iniciar su turno, las personas de Recursos Humanos la estaban esperando en la cafetería para notificarle que estaba despedida, ya que se habían enterado de que no se encontraba a gusto con sus tareas laborales.

