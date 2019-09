VIDEO: ¡Qué tentación! Paola Jara le hizo zoom a sus labios para dejar muy claro que son naturales

Luego de tanta criticadera en redes sociales, la artista de música popular Paola Jara publicó un video en el cual hizo zoom en su boca para dejar muy claro que sus labios son naturales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista se pronunció sobre las cirugías que se ha hecho en su rostro.

“Besito pa’ los criticones. Sin filtros y en mi cara no me estoy haciendo nada. Tengo mi nariz operada y qué, ¿eso en qué les afecta? Y sí, tengo los ojos de cansada, pues es normal, no soy un robot. De resto, mi boca es natural y no tengo nada en mi cara. Vivan y dejen vivir”, escribió en el video publicado en sus estados.