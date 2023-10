VIDEO. ¡Qué se repita el partido! Jürgen Klopp, técnico del Liverpool

Luego de la polémica que se generó en el partido entre Tottenham y el Liverpool, Jürgen Klopp, técnico de este último pidió qué se repita el partido.

️ “I think the only outcome should be a replay. That’s how it is, probably will not happen.”

Jürgen Klopp says Tottenham v Liverpool should be in his opinion following the Luis Díaz disallowed offside goal against Tottenham. pic.twitter.com/fnxPBKeuDs

