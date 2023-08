VIDEO.‘Qué miedo’: Caballo fantasma pone aullar a los perros en Ibagué

in

Fue en un video que circula por la redes sociales que se conoció la presencia de un caballo que genera pánico en la comunidad de Ibagué.

Según el hombre que grabó el video, dice que el caballo lleva varios meses haciendo el mismo recorrido, que normalmente pasa de 2:00 am a 3:00am.

El muchacho que subió el video dijo: “Es algo que les quería compartir, no es habitual, ustedes me dirán qué es. No deja de ser extraño que salga en horas de la noche y en solitario”.

En el video se escucha que los perros aúllan y ladran en el momento que el caballo pasa y ni se asusta.

