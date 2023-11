VIDEO. ¡Qué emoción!, comenzó el montaje del escenario en el Atanasio Girardot por concierto de RBD en Medellín

El estadio Atanasio Girardot se prepara para recibir a más de 100 mil personas con la llegada de la agrupación mexicana a Medellín.

El 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2023, se darán los conciertos de RBD en Medellín.

Desde la noche del 1 de octubre, se comenzó a montar el enorme escenario en el estadio Atanacio Girardot para las cuatro noches de presentaciones.

En redes sociales se compartieron varios videos del montaje de las grandes estructuras.

¿CUÁLES CANCIONES CANTARÁN RBD EN MEDELLÍN?

Según sus anteriores conciertos, el listados de las canciones que se interpretarían, serán:

– Tras de mí.

– Un poco de tu amor.

– Cerquita de ti.

– Aún hay algo.

– Otro día que va.

– Así soy yo/cuando el amor se acaba/Fuego.

– Inalcanzable.

– Tenerte y quererte/Me voy/Dame/No puedo olvidarte/Para olvidarte de mí.

– Enséñame.

– Qué hay detrás.

– Quisiera ser y I wanna be the rain.

– Celestial.

– Bésame sin miedo.

– Ser o parecer.

– Futuro ex novio.

– Qué fue del amor.

– No pares.

– Este corazón.

– Siempre he estado aquí.

– Empezar desde cero.

– Una canción/ a tu lado/ Quizá y adiós.

– Solo quédate en silencio.

– Sálvame.

– Nuestro amor.

– Rebelde.

