Durante la noche de este jueves 20 de julio, la Fundación Dejando Huellas dio a conocer que uno de sus refugios, donde dormían 117 perros fue incinerado, sin importar que las mascotas estuvieran adentro.

Según lo expresado por las lideresas del albergue, en la mañana de este viernes encontraron el lugar donde dormían perros adultos y cachorros rescatados, completamente consumido por las llamas, y que incluso, los perritos sin entender qué estaba pasando, olfateaban las cenizas en las que se convirtieron sus alimentos y camas.

El cruel hecho ocurrió en Chipaque, Cundinamarca, y según las primeras versiones el incendio habría sido provocado.

“Nos dieron el diagnóstico de que el incendio no fue accidental, fue causado por una persona; no tenemos idea quién pudo haberlo hecho ya que no hay cámaras ni vigilancia de noche”, dijo Carolina Prieto, fundadora de Dejando Huella, a medios locales.

“Creemos que el incendio ocurrió a la media noche. Cuando llegamos a las 6:30 de la mañana todo el lugar estaba incinerado. Nos pusimos a evaluar a los perros y por fortuna ninguno resultó afectado, únicamente fueron pérdidas materiales como las camas de todos ellos, su comida, cobijas, la estructura debajo de la cual dormían”, también aclaró.

Por fortuna, ninguno de los animales salió afectado en el desafortunado hecho.

“Ellos se encuentran en un enmallado y ninguno sufrió, creemos que porque se hicieron en un rincón alejados de las llamas; cuando llegamos habían algunos todavía allí”, agregó.

