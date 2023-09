VIDEO. Proyecto de ley prohibiría que las CAR sean dueñas de empresas de servicios públicos

in

En Bucaramanga el 93 por ciento de las aguas residuales no son tratadas antes de su vertimiento a las cuencas hídricas del Río de Oro y el Sogamoso, porque la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga es propietaria de la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital de Santander.

Así lo denunció el representante a la Cámara Cristian Avendaño, al radicar un proyecto de ley que les prohíbe a las corporaciones autónomas regionales tener la propiedad de empresas de servicios públicos, particularmente de acueducto y alcantarillado, por considerar que no pueden ser las gestoras de la prestación de los servicios y al mismo tiempo ejercer la función de vigilancia, control y sanción de aquellas entidades que contaminen las fuentes hídricas.

De acuerdo con el congresista, en Bucaramanga y su área metropolitana conviven un millón doscientas mil personas y para ello solo cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, que pos su tamaño no alcanza a cubrir las necesidades de las poblaciones y sus aguas servidas son depositadas en los afluentes que circundan la ciudad.

“Una irregularidad que estarían cometiendo la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga y otras corporaciones autónomas, es tener la propiedad o mayoría accionaria de empresas de servicios públicos, porque no pueden ser juez y parte, es realmente absurdo, que al mismo tiempo que se encargan de sancionar a quienes contaminan las fuentes hídricas, sean las que contaminen, no pueden ser dueñas ni accionistas de dichas empresas, porque no se van a ato sancionar y mucho menos garantizar que se logre el tratamiento adecuado de las aguas servidas antes de su vertimiento a los afluentes, en este caso el Río de Oro, el Sogamoso y el Magdalena”, explicó el representante Avendaño.

