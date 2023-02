[VIDEO] «Con proteína»: Actor denunció arroz con gusanos y piojos

El actor Alex Adames compartió a través de sus historias de Instagram la desagradable sorpresa que se encontró junto a su esposa al revisar el arroz crudo que estaban a punto de cocinar.

En la grabación el actor dejó ver como al principio se ve saliendo entre los cientos de granos de arroz un pequeño gusano de color de blanco, pero tras revolcarlo un poco, descubren que hay más además de otros animales, a los cuales ellos le llaman «piojos».

Este video además de asco en algunos usuarios, causó bastante diversión, pues los fans del actor aprovecharon para molestarlo y decirle que lo que traía el arroz era «proteína»

Así mimo resaltaron algunos comentarios donde dicen que probablemente han cocinado muchos de estos gusanos, porque nunca se toman el trabajo de revisar a detalle o lavarlo.«Jajajajajaj yo creo que he cocinado unos 10mil en toda mi vida, yo no me pongo a mirar grano por grano»

Por otro lado, aseguran que estos animales pueden darse cuando el arroz no está bajo las condiciones adecuadas «Eso sucede cuando no se guarda bn el arroz, me refiero que esté expuesto a humedad, cosas así, no importa la marca, a cualquier arroz le puede pasar»

