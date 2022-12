[VIDEO] Por una ‘orinadita’ a Raúl Gasca lo robaron en pleno súper concierto de Cali

Raúl Gasca, uno de los principales representantes del tradicional Circo de los Hermanos Gasca, le picó el bicho de disfrutar de las Ferias de Cali e, invitado por unos amigos, se fue a pasar sabroso en el súper concierto realizado el Pascual Guerrero en la noche del miércoles 27 de diciembre.

El palco donde estuvo era el ideal, “hasta adelante, de los mejores” dijo Gasca. En tarima, entre los artistas estaban Maluma y Silvestre Dangond, pero, por una ‘orinadita’, terminó atracado y sin ganas de volver a un concierto.

En medio de las presentaciones, el artista se levantó para ir al baño a orinar. Una vez allí, vio que se armó una pelea entre dos sujetos, por lo que Gasca dio varios pasos hacia atrás, para evitar que un golpe perdido le dañara la noche.

Lo que no se imaginó Gasca es que ‘retrocediendo’, un sujeto lo cogió por la espalda y le agarró las cadenas que llevaba puestas en su cuello. “Me agarro las cadenas, yo las tengo en la mano, el tipo me ‘jalaba’ las cadenas, de repente llega un tipo y me pega en el brazo, me echaron algo en la cara, cuando volteo a mirar, el tipo ya no estaba”.

Gasca explicó que se le robaron una de las dos cadenas que tenía, “la más gruesa, la más cara”, relató el artista quien también, a través de su Instagram, mostró las heridas que le dejaron los sujetos.

Por cierto, la pelea que hizo retroceder a Gasca, solo era una magistral actuación teatral, para generar un desorden que permitiera a los delincuentes de la ‘banda’ hacer lo suyo.

Según Gasca, el no fue el único a quien robaron en esa noche y lo más insólito es que la ‘banda’ habría adquirido un palco para estar más cercas de los personajes que les representaran mejores ‘dividendos’.

