Video. Por sentir ‘algo peludo’ Yina Calderón resultó buscando ayuda en el Padre Chucho

Hace algunos meses, la influencer Yina Calderón compartió con sus seguidores una experiencia paranormal que estaba viviendo, según ella una presencia la atormentaba por las noches, le producía parálisis del sueño y hasta tocaba sus partes íntimas.

A través de su Instagram, la mujer había dicho que buscó ayuda en el Padre Chucho, con el fin de espantar al espíritu que la acechaba, que según Yina era un súcubo del que no había vuelto a hablar.

Sin embargo, durante este sábado 12 de agosto, Yina apareció junto al Padre Chucho, en un programa de La Red, para relatar su historia y contar que aunque la ayuda anterior le ayudó, no resolvió el problema totalmente.

Asimismo, contó sobre las distintas maneras que han probado para deshacerse de la molestia’.

“Mi familia ha tratado de buscarme ayuda de varias maneras. Con cristianos, con evangélicos, estas chicas que leen las cartas… pero yo le dije a mi mamá ‘No, yo quiero ir con el Padre Chucho porque necesito una guía espiritual”, dijo Yina.

Mientras que también aseguró que esta experiencia no le sucede solo en su casa, y que la atormenta desde que tiene 15 años.

“Empezó como la parálisis del sueño, que no puedes mover el cuerpo y que no puedes hablar. Pero luego ya se me empezó a subir algo peludo como con garras, yo no le veo la cara pero empieza a manosearme (…) Me pasa en cualquier lado, en la casa, en hoteles, y me pasa desde que tengo 15 años”.

Luego de escucharla, el Padre Chucho, conocido por su habilidad de expulsar presencias malignas, le explicó por qué sucedían este tipo de situaciones.

“Las tres de la mañana es la hora contraria a las tres de la tarde, que es la hora de la misericordia y la hora en que Jesús venció al demonio, venció a la muerte, venció al pecado. La hora contraria, la utiliza el mal para golpear. Normalmente suele pasar en esa hora de la madrugada”, explicó el párroco.

Del mismo modo, Yina confesó que cuando siente la presencia, pronuncia “La sangre de Cristo tiene poder” para espantarlo, y el sacerdote estuvo de acuerdo.

Por último, el padre le dice que no puede explicarle cómo vencer al espíritu frente a todos, porque “no puedo exponer el alma de nadie, aunque me paguen millones, me tengo que meter con algo que viene desde tu niñez”.

