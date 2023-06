VIDEO: Por la Educación, Santiago Perdomo le apuesta a llegar al Concejo de Medellín con el Partido Creemos

in

El politólogo y abogado, Santiago Perdomo, fue presentado por el exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, como uno de los candidatos al Concejo de la ciudad, por el Partido Creemos.

“Hacemos parte de un proyecto colectivo que es el de Creemos de Federico Gutiérrez, creemos en Fico, creemos en una política diferente de cara a la gente y transparente. Estamos en una coyuntura en la ciudad de Medellín y por eso queremos recuperarla para la gente, para que reconciliemos los sectores políticos que han estado de manera antagonistas por parte de la misma administración municipal durante estos tres años, creemos que Medellín debe renovarse y hay que escribir una nueva historia para la ciudad”, dijo Perdomo en entrevista con Minuto 30.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Perdomo es docente, por lo que su principal bandera es la educación de calidad para todos los habitantes de la ciudad y aprovechó para hacer un balance de las situaciones que se deben corregir en el sector:

“Yo soy profesor y como profesor he sido testigo de cómo la educación, cambia la vida, hoy la educación de Medellín tiene una profunda crisis, crisis que tuvo a la exsecretaria de Educación en casa por cárcel, crisis que nos demostró que en el 12 de Octubre se caen los techos, literalmente encima de los estudiante y que hoy nos lleva a tener la deserción escolar más alta de los últimos 11 años. Por eso hay que hacer hoy una campaña fuerte para recuperar la educación de Medellín, para que no haya más niños con hambre en las instituciones públicas y para que logremos al fin, renovar el concejo, que tenga criterio y que no sea un concejo regalado, por cuota burocráticas al alcalde de la ciudad”, agregó.

Además de Politólogo y Abogado, Santiago Perdomo es Magíster en derecho del estado y candidato a Doctor en Ciencias Políticas. Ya estuvo en cargos de elección popular en Medellín como CMJ y Edil de Belén.

Para más noticias de política.