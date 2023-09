VIDEO. Por estar bailando canciones de Shakira tres obreros fueron despedidos

in

En un video que se hizo viral rápidamente en la plataforma Tik Tok, se ve a tres obreros bailando, la reciente canción de Shakira.

Ellos están haciendo el ‘trend’, con la estrofa que dice ‘Tengo un jefe de m… que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta el muy hijo de p…’

Este video ya suma más de 6 millones de reproducciones, además en la descripción del video pusieron que “Vamos a dedicarles este baile al jefe para que nos suban el sueldo”.

Horas más tardes subieron otro video donde comentaban que «Este video se viralizó tanto y no pensábamos que iba a influenciar mucho. Llegó hasta los patrones y nos ha afectado mucho.

Nos influenció para bien, pero también para mal. Nos desemplearon a los tres y estamos buscando empleo.

El video trajo consecuencias a nuestro trabajo, nosotros lo hicimos sin pensar que iba a ser así. Queremos que nos apoyen y nos sigan, queremos salir adelante, somos unas personas

trabajadoras”.

Fue por esa razón que terminaron sin trabajo, pero los internautas enviaron varios mensajes, unos demostrando su apoyo y otros simplemente se lo tomaron como un chiste y aseguraron que Shakira los contraria como bailarines.

‘La culpa no es del jefe, ni de ustedes .La culpa es de Pique porque no hizo feliz a Shakira’, ‘hagan más videos y harán más dinero que el jefe’, ‘por culpa de Shakira ahora que los contraté como bailarines’, ‘no se preocupen Shakira los va a contratar como sus bailarines’, ‘Órale el jefe no aguanta ni una bromita’, ‘Entonces al final si le quedaba la canción al jefe’, ‘esos jefes deben ser team Pike’. Se logra leer en algunos comentarios.

