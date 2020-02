VIDEO: Polémica ha generado Martina La Peligrosa por usar vestido dorado con tenis de colores ¿desentonada?

La cantante Martina La Peligrosa ha generado un gran revuelo en redes sociales y no tiene nada que ver con su música, sino con su pinta, que la mayoría de veces es muy acertada, pero al parecer en su último video no lo logró.

Muchos de sus seguidores alaban la belleza y el talento que demuestra Martina en el último video que publicó en redes sociales, sin embargo, otros se interesaron más por su look, compuesto por un vestido dorado con flecos con tenis de colores.

Algunos usuarios afirman que el traje está divino, pero que los tenis no pegan ni con “pegaloca”. “No me gusta la pinta, ¿tenis?”, “¿Y esta para dónde iba? Nada que ver”, “Esos tenis, no encajan con ese vestido”, “Los tenis le hicieron el oso” y “Con esos tenis parece presentación de colegio”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.