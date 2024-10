Pistas de concursantes Casa de los Famosos Colombia en un juego de preguntas Ana Karina Soto, habló más de la cuenta.

Aunque la imagen y presentadora líder es Cristina Hurtado una de las presentadoras del Canal RCN dejó pistas de perfiles. Ella, filtró que están listos las 11 mujeres y 11 hombres elegidos para ingresar al reality. Ana Karina Soto solo dijo que varios cantantes, actores, influencers, youtubers, modelos y actrices harán parte del espacio. «En lo referente sus compañero de las mañanas Orlando Liñán, Sandra Bohórquez o Carlos Claro, aseguró que no tiene idea» pero titubeo por lo que se habla que uno de ellos si. Al ser reiterativos de nombre dijo: «Conozco a algunos que están confirmados, pero no a todos y, obviamente, no podemos decir nada. No podemos adelantar nada, hasta que oficialmente los anuncien y podamos conocer sus perfiles». Como quien dice solo cuando entren a la casa.

Pistas Participantes Casa de los Famosos Colombia

Pistas de opcionados por Carlos Ochoa

El periodista, presentador y experto en novelas Carlos Ochoa, quien dio la primicia del realitie en país, reveló que «La Segura, Maleja Restrepo, Tatan Mejía, José Miel y Naren Daryanani serían otros concursantes siguiendo la línea de lo dicho por Ana Karina en profesiones.



El Dato: «La Casa de los Famosos» es un formato de Telemundo que en Miami se ha hecho y en México donde este último fue ganado por Wendy Guevara. Una chica trans que ha sido viral, lo que sugiere o se comenta en pasillos que en Colombia repetirán la fórmula con Dana Sultana. Ella es una modelo colombiana recordada por ser fan de Madonna en «Colombia Tiene Talento» que «sorprendió a sus más de 200 mil seguidores por su moderna idea de familia y generó una reflexión sobre las cuestiones de género y la autopercepción». Danna decidió formar su familia con Esteban Landrau, quien nació como mujer pero que hoy se reconoce como hombre.

